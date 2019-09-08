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Mancini cambia l'attacco rispetto all'Armenia ma negli 11 titolari azzurri di Finlandia-Italia c'è ancora Chiesa

Dopo la sfida contro l'Armenia Federico Chiesa è stato scelto ancora dal ct della Nazionale Roberto Mancini tra i titolari di Finlandia-Italia per le qualificazioni all'Europeo 2020. Qui di seguito la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 20:26
Mancini cambia l'attacco rispetto all'Armenia ma negli 11 titolari azzurri di Finlandia-Italia c'è ancora Chiesa -
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Dopo la sfida contro l'Armenia Federico Chiesa è stato scelto ancora dal ct della Nazionale Roberto Mancini tra i titolari di Finlandia-Italia per le qualificazioni all'Europeo 2020. Qui di seguito la formazione:

Italia: Donnarumma, Emerson, Acerbi, Bonucci, Izzo, Sensi, Jorginho, Barella, Lo. Pellegrini, Immobile, Chiesa

 

 

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