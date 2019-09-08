Mancini cambia l'attacco rispetto all'Armenia ma negli 11 titolari azzurri di Finlandia-Italia c'è ancora Chiesa
Dopo la sfida contro l'Armenia Federico Chiesa è stato scelto ancora dal ct della Nazionale Roberto Mancini tra i titolari di Finlandia-Italia per le qualificazioni all'Europeo 2020. Qui di seguito la...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 20:26
Dopo la sfida contro l'Armenia Federico Chiesa è stato scelto ancora dal ct della Nazionale Roberto Mancini tra i titolari di Finlandia-Italia per le qualificazioni all'Europeo 2020. Qui di seguito la formazione:
Italia: Donnarumma, Emerson, Acerbi, Bonucci, Izzo, Sensi, Jorginho, Barella, Lo. Pellegrini, Immobile, Chiesa