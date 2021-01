CorSport, probabile formazione: Martinez Quarta titolare, torna Castrovilli. C’è Borja Valero

Prandelli oggi nella sua Fiorentina inserisce German Pezzella tra i convocati, ma quasi sicuramente conferma Martinez Quarta assieme a Milenkovic e Igor com’è sito contro il Cagliari proprio nel momento dell’uscita dal campo dell’argentino per un problema al bicipite femorale sinistro poi rivelatosi cosa di poco conto. Per quanto riguarda gli esterni Venuti in vantaggio su Caceres a destra, a sinistra via libera a Biraghi. A centrocampo ci si aspetta Borja Valero accanto ad Amrabat con relativo dubbio che possa “scalare” Castrovilli nel mezzo. Callejon alle spalle della punta centrale. Il trequartista potrebbe essere Bonaventura. Lo riporta il Corriere dello Sport.

