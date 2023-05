Allegri e Italiano dividono un record: Per 72 gare consecutive non hanno schierato gli stessi 11 due volte di fila

C’è una statistica interessante che accumuna la Fiorentina e la Juventus, riguarda le formazioni schierate in due stagioni da gigliati e bianconeri. Secondo quanto riportato da Opta le due squadre non hanno mai schierato la stessa formazione per due volte di seguito dall’inizio della stagione 2021/22, si tratta quindi di 72 giornate senza proporre per due partite di fila gli stessi 11.

Per quanto riguarda la Fiorentina sarà difficile vedere la stessa formazione per due volte di fila da qui a fine stagione, visti i numerosi impegni tra Conference, Coppa Italia e campionato. Stessa cosa varrà per la Juventus a cui però è rimasta solo l’Europa League vista l’uscita in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

