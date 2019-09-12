Nazione, alle 19 al Franchi va in scena Fiorentina Women's - Arsenal. La probabile formazione delle viola

Oggi alle 19 al Franchi la Fiorentina Women's esordirà in Champions League contro l'Arsenal. La Nazione ipotizza la sua formazione. Cincotta non avrà a disposizione causa infortunio Clelland, Vigilucc...

Oggi alle 19 al Franchi la Fiorentina Women's esordirà in Champions League contro l'Arsenal. La Nazione ipotizza la sua formazione. Cincotta non avrà a disposizione causa infortunio Clelland, Vigilucci e Catena filtra ottimismo invece per Mauro e Guagni. In porta Öhrström o Durante, in difesa dovrebbero esserci Guagni, Arnth, Agard e Philtjens, in mediana Cordia, Breitner e Parisi ed in attacco Thøgersen, De Vanna e Bonetti.