FORM. VIOLA, BIRAGHI FUORI, GIOCA TERZIC. LIROLA E PULGAR TITOLARI. IN ATTACCO...
Qui di seguito le Formazioni Ufficiali di Fiorentina-Monza:Fiorentina: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Benassi, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Sottil.All. Montella (Terracciano, Bran...
Qui di seguito le Formazioni Ufficiali di Fiorentina-Monza:
Fiorentina: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Benassi, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Sottil.
All. Montella (Terracciano, Brancolini, Montiel, Venuti, Ceccherini, Biraghi, Castrovilli, Cristoforo, Zurkowski, Simeone, Vlahovic)
Monza: Lamanna, Bellusci, Chirico’, Brighenti, Finotto, Scaglia, Iocolano, Armellino, Rigoni, Sampirisi, Lepore. All. Brocchi
(Sommariva, Anastasio, Galli, Fossati, Lora, D’Errico, Marconi, Mosti, Palazzi, Negro, Marchi, Franco)