Labaro Viola

FORM. VIOLA, BIRAGHI FUORI, GIOCA TERZIC. LIROLA E PULGAR TITOLARI. IN ATTACCO...

Qui di seguito le Formazioni Ufficiali di Fiorentina-Monza:Fiorentina: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Benassi, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Sottil.All. Montella (Terracciano, Bran...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 18:08
FORM. VIOLA, BIRAGHI FUORI, GIOCA TERZIC. LIROLA E PULGAR TITOLARI. IN ATTACCO... -
News
Fiorentina
Coppa Italia
Formazione
Monza
Condividi

Qui di seguito le Formazioni Ufficiali di Fiorentina-Monza:

Fiorentina: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Benassi, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Sottil.

All. Montella (Terracciano, Brancolini, Montiel, Venuti, Ceccherini, Biraghi, Castrovilli, Cristoforo, Zurkowski, Simeone, Vlahovic)

Monza: Lamanna, Bellusci, Chirico’, Brighenti, Finotto, Scaglia, Iocolano, Armellino, Rigoni, Sampirisi, Lepore. All. Brocchi

(Sommariva, Anastasio, Galli, Fossati, Lora, D’Errico, Marconi, Mosti, Palazzi, Negro, Marchi, Franco)

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok