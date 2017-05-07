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FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO...

Questa la formazione ufficiale per Sassuolo-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2017 13:55
FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione che scenderà in campo tra pochi minuti al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Mister Di Francesco:

Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Tomovic, Vecino, Badelj, Borja Valero, Cristoforo, Olivera, Chiesa, Kalinic.

Sassuolo: Consigli, Matri, Sensi, Peluso, Acerbi, Aquilani, Berardi, Cannavaro (cap.), Duncan, Ragusa, Adjapong.

In campo dunque i due ex viola Aquilani e Matri. Solo panchina per Saponara, Ilicic, Babacar e Bernardeschi. Olivera preferito a Milic così come Tomovic a Salcedo.

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