FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO...
Questa la formazione ufficiale per Sassuolo-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2017 13:55
Questa la formazione che scenderà in campo tra pochi minuti al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Mister Di Francesco:
Fiorentina: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Tomovic, Vecino, Badelj, Borja Valero, Cristoforo, Olivera, Chiesa, Kalinic.
Sassuolo: Consigli, Matri, Sensi, Peluso, Acerbi, Aquilani, Berardi, Cannavaro (cap.), Duncan, Ragusa, Adjapong.
In campo dunque i due ex viola Aquilani e Matri. Solo panchina per Saponara, Ilicic, Babacar e Bernardeschi. Olivera preferito a Milic così come Tomovic a Salcedo.