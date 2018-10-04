Tra dubbi in mezzo al campo e un tridente da rivalutare. Chi giocherà contro la Lazio?

Il match di domenica contro la Lazio si avvicina e con lui tutti i dubbi di una formazione in continua evoluzione. Fino a ora Pioli ha mostrato chi è imprescindibile e chi invece deve lottare ogni giorno per conquistarsi una maglia da titolare..

Il match di domenica contro la Lazio si avvicina e con lui tutti i dubbi di una formazione in continua evoluzione. Fino a ora Pioli ha mostrato chi è imprescindibile e chi invece deve lottare ogni giorno per conquistarsi una maglia da titolare, nonostante le tante partite già giocate in questi giorni.

In porta gioca Lafont che nonostante un paio di uscite a vuoto contro l'Atalanta ha saputo dimostrare ottime qualità tra i pali. In difesa niente novità in vista per mister Pioli che dovrebbe schierare nuovamente Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi, con quest'ultimo più libero di spingere sulla fascia. A centrocampo Veretout sarà ancora a protezione dei 4 difensori mentre Edimilson prenderà il posto di un Benassi ancora acciaccato. A finire il terzetto ci sarà ancora una volta l'ex Roma Gerson.

In attacco confermati Chiesa e Simeone, che hanno avuto la possibilità di riposarsi dopo un tour de force che ha coinvolto anche le Nazionali. L'altro esterno sarà ancora Pjaca, pronto a lasciarsi alle spalle la brutta prestazione contro l'Atalanta.

Matteo Fabiani