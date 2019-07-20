Gazzetta, la probabile formazione di Fiorentina-Arsenal
Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la probabile formazione di oggi della Fiorentina contro l'Arsenal in occasione dell'ICC in programma stasera a mezzanotte è quella qui di seguito:Fiore...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:31
Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la probabile formazione di oggi della Fiorentina contro l'Arsenal in occasione dell'ICC in programma stasera a mezzanotte è quella qui di seguito:
Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Hancko, Ceccherini, Ranieri, Terzic; Zurkowski, Cristoforo, Saponara; Sottil, Vlahovic, Eysseric.