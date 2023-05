Turnover? Italiano andrà con qualche seconda linea a Reggio Emilia ma a qualcuno toccherà la “doppietta”

Dal centro sportivo Davide Astori non arrivano notizie certe sulla probabile formazione che la viola schiererà a Reggio Emilia. La gara con il Sassuolo precede una finale europea ma rimane pur sempre una gara di estrema importanza. La Fiorentina è in corsa per l’ottavo posto, arrivare un posto dietro la zona Europa è di estrema importanza in attesa della sentenza che potrebbe anche escludere la Juventus dalle coppe europee.

Chi giocherà quindi? Con molta probabilità Italiano farà un mix tra prime e seconde linee, per assicurarsi comunque una solidità di un certo tipo, certo è che non sarebbe intelligente rischiare chi non sta al top, come Amrabat. A centrocampo potrebbero partire Mandragora Duncan. I due esterni bassi potrebbero fare la doppietta, Dodò e Biraghi. Al centro dovrebbe tornare Ranieri in coppia quasi sicuramente non con Milenkovic. Davanti dubbio sugli attaccanti. Chi tra Cabral e Jovic anche in vista della finale? Sugli esterni 2 maglie per 4 giocatori. A destra potrebbe giocare Kouamé mentre a sinistra Saponara, anche Brekalo potrà aiutare per far rifiatare gli altri.

