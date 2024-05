Repubblica: “Italiano ha già scelto gli 11 titolari per la finale di Conference, davanti dovrebbe esserci Belotti”

Secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica (Firenze), la partita contro il Cagliari ha dissipato gli ultimi dubbi di Vincenzo Italiano che, a cinque giorni dalla finale di Atene, ha già deciso l’undici titolare anti-Olympiacos. Come evidenziato anche dall’allenatore nativo di Karlsruhe, in Sardegna la gestione della squadra è stata eccellente per dare minuti a chi ne aveva bisogno e permettere a chi necessitava di riposo di recuperare. Per quanto riguarda l’undici titolare di mercoledì prossimo, la difesa è praticamente definita con, ovviamente davanti a Terracciano, Biraghi e Dodo sulle fasce e Milenkovic e Quarta centrali. Il difensore serbo, nonostante una stagione altalenante, è favorito su Ranieri che ha mostrato un calo nel finale di stagione. A centrocampo spazio ad Arthur e Bonaventura.

La presenza dal primo minuto del centrocampista marchigiano e la sua posizione in campo erano in dubbio, ma sarà in campo e giocherà accanto al brasiliano per aggiungere qualità al possesso palla della squadra viola. Jack è un leader di questa squadra, come dimostra il fatto che parlerà in conferenza stampa insieme a Italiano e Biraghi alla vigilia della partita. La trequarti sarà composta, senza troppi dubbi viste le prestazioni piuttosto opache di Ikonè a Cagliari, da Nico, Beltran e Kouame. In attacco, il principale dubbio è tra Nzola e Belotti. Nonostante il momento di forma sia migliore per l’angolano, Italiano dovrebbe scegliere di far partire il Gallo dal primo minuto.

