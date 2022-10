Hearts, Ginnelly ci crede: “Fiorentina squadra immensa, ma possiamo battere chiunque”

Durante l’intervista rilasciata all’Evening News, l’esterno degli Hearts, Josh Ginnelly, ha parlato della prossima sfida contro la Fiorentina in Conference League: “Abbiamo visto alcuni video della Fiorentina contro l’RFS. Hanno alcuni grandi giocatori e sono un club immenso. Ma abbiamo quello che serve per superare il girone. Sono sicuro al 100%. Sappiamo di poter battere chiunque se siamo in palla. La concentrazione è su noi stessi. Rispettiamo la Fiorentina, certo, ma giochiamo a casa nostra. Dobbiamo iniziare subito forte. Ogni match in Europa è duro, ma impari di più che in campionato, nella competizioni continentali ci sono giocatori incredibili. Contro l’RFS ero in forma e giocavo nella mia posizione ideale, i ragazzi sanno che se riescono a servirmi bene, nove volte su dieci qualcosa in area succede. Non vedo l’ora che arrivi giovedì. Sarà una grande partita, dobbiamo cancellare velocemente ciò che è successo sabato. Analizzeremo gli errori fatti in modo da essere pronti giovedì”.