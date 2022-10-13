Tifosi dell'Hearts bloccano macchina in centro a Firenze e aprono il baule. Donna disperata

Brutto episodio che ha visto protagonisti i tifosi dell'Hearts presenti a Firenze, è accaduto ieri sera in pieno centro

Brutto episodio accaduto ieri in serata nel pieno centro di Firenze, dove un nutrito gruppo di tifosi dell'Hearts, presenti in città per la gara contro la Fiorentina, hanno bloccato una strada bloccando il passaggio ad una donna che stava passando con la sua auto. La donna, disperata, ha cercato aiuto ed è scesa dalla sua macchina, di risposta uno dei tifosi gli anche aperto il baule posteriore. Ecco il video dell'accaduto

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PARLA DRAGOWSKI

https://www.labaroviola.com/dragowski-adesso-gioco-e-sto-meglio-a-firenze-vivevo-bene-ma-mia-moglie-preferisce-il-mare/188859/