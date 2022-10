Neilson: “Partiti bene ma poi ci siamo persi. I tifosi sono stati incredibili. Un’ottima esperienza questa”

Neilson, allenatore degli Hearts ha così parlato in sala stampa:

“Eravamo anche partiti bene ma poi ci siamo persi, la Fiorentina ha giocato un calcio molto fisico, nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio”.

Gli infortuni hanno condizionato la gara?

“Credo che quando si gioca con squadre come la Fiorentina bisogna avere il meglio dell’organico, purtroppo queste sono le difficoltà ma questo è il calcio”.

“Prima di tutto dobbiamo pensare a domenica, i tifosi sono stati incredibili, dobbiamo sempre ricordare che hanno speso dei soldi per venire in trasferta. Spero comunque che hanno visto la nostra energia”.

“Credo che questa sia stata un’ottima esperienza, giochiamo una fase a gruppi da molto tempo, lo usiamo come esempio duplice. L’atteggiamento del secondo tempo ci porterà dei punti. Vero che c’è da migliorare fisicamente”.

“Non so se per domenica i giocatori recupereranno ma abbiamo un bel gruppo di giovani, questa può essere l’opportunità per entrare in campo e dimostrare il proprio valore”.