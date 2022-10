Nazione, 750 i tifosi della Fiorentina ad Edimburgo: invenduti circa 500 biglietti 

La speranza di portare in Scozia oltre mille tifosi della Fiorentina è naufragata ormai da diversi giorni, nonostante il grande lavoro messo in campo dall’ATF e dalle altre associazioni. Alla fine, stasera, i sostenitori gigliati presenti nel settore ospiti del Tynecastle Stadium saranno circa 750, mentre il presidente Commisso vedrà la partita in Tv a Firenze. Senz’altro un buon numero, tenuto conto di una trasferta per la quale servono un paio di giorni di permesso dal lavoro. I biglietti a disposizione erano 1.275. Lo scrive La Nazione.

