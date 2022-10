Gollini vittima di Pio e Amedeo. Conto di 7 mila euro, e scherzi notturni in casa anche a Kulusevski

Pio e Amedeo, nel corso della loro puntata di Emigratis, in onda su Canale 5, hanno scelto come loro vittima il portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini. La notte a spese del portiere, andato in onda questa sera ma girato 5 mesi fa, mostra l’attuale portiere viola che ha dovuto pagare tutte le bizze e le richieste del duo, prima alle prese con una cena costosissima per accontentare i due comici foggiani e poi, fatti dormire nella sua casa londinese, hanno passato la notte a fare scherzi a Kulusevski mentre dormiva, che alloggiava in casa Gollini. In discoteca il portiere viola è stato costretto a chiedere scusa a tutti le persone presenti per le simpatiche figuracce fatte.

LE PAROLE DI ITALIANO