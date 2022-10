Gazzetta, Nico Gonzalez mai titolare quest’anno, stasera la prima per restituire qualità alla Fiorentina

La Gazzetta fa il punto su Nico Gonzalez. L’argentino non è mai riuscito, causa problemi fisici, a partire titolare né in campionato né in Conference League. L’unica apparizione dal primo minuto, è giunta nell’andata del Play Off contro il Twente. Una miseria che ha impoverito tecnicamente la Fiorentina. Dopo i 45 minuti giocati contro la Lazio è molto probabile che Nico stasera ritrovi la maglia da titolare, cercando di restituire alla Fiorentina la qualità perduta

IL PUNTO DE IL TIRRENO