Biraghi festeggia e rassicura: "Una bella serata che ci voleva ma con la testa siamo già a Lecce"

Cristiano Biraghi ha parlato il giorno dopo la bella vittoria contro l'Hearts che lo ha visto protagonista con gol e assist

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2022 12:18

Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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