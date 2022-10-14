Biraghi festeggia e rassicura: "Una bella serata che ci voleva ma con la testa siamo già a Lecce"
Cristiano Biraghi ha parlato il giorno dopo la bella vittoria contro l'Hearts che lo ha visto protagonista con gol e assist
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2022 12:18
Cristiano Biraghi è stato certamente uno dei migliori in campo contro l'Hearts, il terzino sinistro della Fiorentina ha scritto e commentato la partita su Instagram, queste le sue parole: "Assist, gol, vittoria e punti. Una bella serata. Che ci voleva. E che ci serviva. Ma con la testa siamo già a Lecce"
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