Nico regala il calcio di rigore a Kouamè ma Italiano ordina il cambio: “Il rigorista è Nico Gonzalez”

Bel gesto di Nico Gonzalez al momento del calcio di rigore, prima ha preso la palla per batterlo, poi lo ha regalato a Kouamè che non aveva ancora fatto gol, sembrava tutto pronto per la battuta con il calciatore ivoriano sul dischetto ma Italiano dalla panchina ha ordinato il cambio battuta, indicando chiaramente Nico Gonzalez come tiratore. In casa Fiorentina le gerarchie sui calci piazzati sono quest’anno molto chiare e nette, con l’argentino indicato come primo rigorista. Probabilmente, visti i tanti errori dal dischetto, l’allenatore viola ha voluto dare ordine a questa regola.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA