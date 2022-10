Moviola CorSport: “Gollini aveva preso il pallone fuori area? Kingsley rischia il rosso”

Hearts-Fiorentina, ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Lambrechts ha dimostrato la sua inesperienza (appena 3 gare nella fase a gruppi di Conference, una sola in Europa League), anche se non ha certo condizionato la partita. Al 3’ della ripresa, Lambrechts espelle Neilson per fallo in chiara occasione da gol (DOGSO): sul rinvio di Gollini (ricordiamo che non c’è offside sulle rimesse dal fondo), Jovic prende il tempo all’avversario che lo trattiene. DOGSO però non chiarissimo (non essendoci il possesso bisogna valutare la possibilità di entrarne in possesso nell’immediatezza). Restano due dubbi: Gollini che esce e probabilmente tocca il pallone con la mano destra fuori dall’area (così sembra dai replay visti); Kingsley col piede a martello direttamente sulla caviglia di Saponara, arriva un giallo che si porta tanti dubbi”.

