Allenatore Hearts: “La mancanza del Var in Conference League è un qualcosa da cancellare”

Robbie Nelson, allenatore degli scozzesi dell’Hearts, ha parlato dalla sala stampa del Franchi per la gara contro la Fiorentina in programma domani, queste le sue parole:

“Ci aspetta un grande impegno contro una squadra di alto livello e andremo in campo per fare il nostro meglio. Dobbiamo vincerle tutte anche se ci aspettano partite molto dure, è un girone molto combattuto ed è molto difficile per tutti, compresa la Fiorentina. Sono rimasto deluso dalla partita della scorsa settimana, dobbiamo imporre il nostro gioco e fare più pressione. Il morale lo vedremo dopo 5 minuti, la Fiorentina ha giocato bene contro la Lazio. Noi non dobbiamo fare nulla di diverso da quello che facciamo nelle altre partite. Come club dobbiamo crescere in Europa ed il modo per farlo è questo, è un onore rappresentare la Scozia, continuare questo processo di crescita anche prendendo dei duri colpi ogni tanto, vogliamo arrivare al livello della Fiorentina. Sarebbe bellissimo per tutti noi vincere domani, ma sarà molto dura per noi, speriamo di riuscire a fare del nostro meglio. La mancanza del Var in Conference League è un qualcosa cancellare. Domani lo stadio sarà più aperto ma ci saranno i nostri tifosi a farsi sentire”

BORGHI PARLA DELLA FIORENTINA