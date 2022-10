Risveglio viola, la Fiorentina vince 3-0 ad Edimburgo. Jovic torna al gol, segnali positivi per Italiano

Al 4’ cross dentro di Terzic, Mandragora si inserisce e batte il portiere degli Hearts. Al 9’ incornata di Smith che non impensierisce Gollini. Al 13’ corner battuto bene da Biraghi, incornata di Jovic che però finisce alta sopra la traversa. Al 21’ Igor porta palla e poi tira una gran botta dalla distanza, para il portiere degli scozzesi. Al 23’ Saponara fa da sponda per Jovic che prova il tiro ma finisce fuori. Al 43’ rimpallo in area, grandissimo gol di Kouamé e Fiorentina sul 2-0. Al 2’ Kouamé mette dentro per Mandragora, para Gordon. Al 2’ parata decisive di Gollini a negare l’1-2.

Al 48’ guizzo di Jovic che viene tirato e buttato giù da Neilson, l’arbitro estrae il rosso, Hearts in 10. Al 56’ crossa dentro per Martinez Quarta, incornata che finisce fuori. Al 57’ tiro potente di Bonaventura dalla distanza ma manca precisione. Al 66’ Jovic tira, Gordon risponde presente. Al 72’ destro a giro di Saponara che finisce di poco fuori. Al 79’ Martinez Quarta recupera palla e allarga su Kouamé che mette dentro per Jovic che cala il tris. All’85’ Bonaventura prova l’incornata. Hearts-Fiorentina finisce 0-3.

