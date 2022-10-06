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Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina

Notte europea per la Fiorentina che si gioca tutto oggi in Scozia, la squadra di Italiano deve vincere per forza per sperare nella qualificazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2022 18:17
Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina -
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Serata di coppa per la Fiorentina impegnata sul campo dell'Hearts per la terza gara di Conference League. La seguiamo insieme in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina a partire delle 20 con pre partita e formazione, a seguire poi la diretta della gara con la telecronaca e commento. A seguire il post partita

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