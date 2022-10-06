Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina
Notte europea per la Fiorentina che si gioca tutto oggi in Scozia, la squadra di Italiano deve vincere per forza per sperare nella qualificazione
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2022 18:17
Serata di coppa per la Fiorentina impegnata sul campo dell'Hearts per la terza gara di Conference League. La seguiamo insieme in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina a partire delle 20 con pre partita e formazione, a seguire poi la diretta della gara con la telecronaca e commento. A seguire il post partita
CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DALLE 21