Una vittoria che dà morale alla Fiorentina, battuti gli Hearts 5-1. Ora testa al Lecce

L’Hearts spaventa subito la Fiorentina dopo 40″, botta del giocatore dell’Hearts che finisce sul palo. Al 3′ punizione battuta dentro, arriva Kouame che incorna bene il pallone ma il portiere con l’aiuto del difensore spazza via. Al 6′ la Fiorentina passa in vantaggio con Jovic da corner battuto dentro di Biraghi, bella incornata del serbo. Al 13′ gran botta di Mandragora che scheggia il palo. Al 22′ Biraghi segna da calcio di punizione, Fiorentina sul 2-0 al Franchi. Al 25′ contropiede e tiro di Humphrys che finisce di poco a lato. Al 31′ la Fiorentina cala il tris, in gol Nico Gonzalez. Al 37′ tiro di Gonzalez, salva Gordon. Al 38′ poker della Fiorentina con Barak.

Al 47′ Humphrys va a rete, 4-1 al Franchi, esplodono i tifosi scozzesi presenti. Al 55′ Saponara prova l’incornata vincente, palla fuori. Al 74′ Kouame schiaccia troppo il pallone con la testa. Al 76′ Kouame tira ma spara in curva. Al 78′ calcio di rigore per la Fiorentina, Saponara viene atterrato in area. Dal dischetto Nico Gonzalez firma il 5-1. Al 91′ Bianco sfiora il gol.

