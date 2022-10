Ordinanza anticaos, oggi 4.000 scozzesi al Franchi: “Qui tra tifo è vacanza, occasione imperdibile”

«Siamo qui per goderci l’atmosfera, non per fare danni o creare problemi. Certo, beviamo un po’, ma siamo qui per stare bene». Il centro di Firenze, da ieri ha visto una piccola macchia granata diffondersi sempre di più, fino a colorare completamente piazza Santa Croce e tutti i locali limitrofi. Si tratta dei circa 4.000 tifosi degli Hearts of Midlothian, che staserà giocherà una partita di Conference League contro la Fiorentina. Da ieri hanno riempito le vie della città tra cori e boccali di birra, non passando certamente inosservati. «Siamo arrivati domenica e staremo fino a venerdì – continua Cameron Wood – Abbiamo deciso di farci una vacanza, visitare Firenze e andare alla partita a tifare gli Hearts». «Questa città è fantastica – aggiunge Abe Moffat –, speriamo che lo sia anche la partita. Intanto ci godiamo questi giorni in Italia. Era un’occasione imperdibile».

«Siamo circa quindici, ci muoviamo sempre insieme per le trasferte – dice Lorraine – Non venire tre giorni a Firenze sarebbe stato un errore troppo grande. Siamo felici di essere qui, ma meglio non dire nulla sulla partita». Non mancano neanche i kilt tra i sostenitori scozzesi, che hanno sfoggiato con vanto la classica gonnella. «Mi sono messo il kilt perché per noi è un segno caratteristico – racconta Tom – Sono scozzese, sono venuto a visitare Firenze e vedere la mia squadra del cuore, era giusto che lo mettessi. Ho scelto quello granata, come la maglia degli Hearts, speriamo che ci porti fortuna». Il vero cuore pulsante della tifoseria scozzese è stata piazza Santa Croce, dove in centinaia si sono riuniti, tra birre, cori e sciarpe, aspettando tutti insieme la partita di stasera.

La piazza si è trovata in men che non si dica tappezzata di bandiere della squadra di Edimburgo, per quella che è stata una vera e propria festa. Non sono mancati i gesti sopra le righe, tra chi si è arrampicato sulle ringhiere di una finestra per appendere uno striscione o le bottiglie rotte per terra, ma sono stati gli stessi tifosi a riportare subito la situazione sotto controllo, riprendendo i connazionali. Anche per questo in città, vista la massiccia presenza di tifosi britannici, da ieri era scattata l’ordinanza anti alcol della Prefettura. Fino alle 6 di domani, è vietata la vendita di alcolici da asporto, sia in lattina che in vetro, in tutta l’area Unesco della città, ovvero tutto il centro storico, dai viali fino all’Oltrarno. Dalle ore 13, poi, scatterà lo stesso divieto anche per tutta la zona di campo di Marte, compreso l’interno dello stadio Franchi. Lo scrive La Nazione.

