Nazione, fuga della Fiorentina dagli spogliatoi per mancanza d’acqua calda: probabile la multa dell’UEFA

Asciugamani a terra, bottigliette di acqua e buste di plastica. Nel video diventato virale subito dopo la vittoria di Edimburgo e diffuso sui social media scozzesi, viene immortalato lo spogliatoio usato dalla Fiorentina. Le condizioni, in effetti, non sono proprio decorose. La polemica è però subito rientrata perchè, come fatto sapere dalla Fiorentina stessa, i giocatori sono stati costretti a tornare in fretta in albergo dal momento che negli spogliatoi del Tynecastle Park mancava l’acqua calda.

La corsa in hotel per scrollarsi di dosso le tossine della partita ha impedito ai magazzinieri di rimettere in ordine. E’ assurdo che nello stadio di una competizione europea manchi l’acqua calda. E’ probabile, a questo punto, che arrivi anche una multa dell’Uefa. Lo scrive La Nazione.

