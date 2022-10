Cassano: “Chelsea ottavo in Inghilterra, il Milan dà spettacolo in Italia, demoliti. La serie A fa schifo”

Antonio Cassano, nel corso della diretta su Twitch della Bobo Tv, ha parlato del campionato di serie A dopo l’umiliazione del Milan in Champions League:

“Il Chelsea è ottava in Premier League, il Milan dà spettacolo in Italia da 3 anni, poi si incontrano queste due squadre e il Milan viene demolita sotto tutti i punti di vista in Champions League. E’ un’altra roba, la serie A fa schifo, fa cacare, non è un campionato di livello e ce ne accorgiamo quando andiamo in Europa”

IL PREMIO DI ITALIANO ALLA SQUADRA