Nardella stasera sarà in tribuna: è ospite del sindaco di Edimburgo, città gemellata con Firenze

«Blood doesn’t show on a maroon jersey», il sangue non si vede su una maglietta marrone. Percorso il tunnel che porta sul campo del Tynecastle Stadium, è questo il messaggio che i calciatori leggono, ultimo riferimento prima di affrontare l’atmosfera dello stadio di Edimburgo. Un avvertimento che anche gli uomini di Italiano dovranno considerare stasera quando affronteranno, in uno stadio esaurito da giorni, circa 20 mila tifosi scozzesi pronti a perdere la voce per spingere l’Heart of Midlothian nella terza gara del girone di Conference League. In tribuna, a tifare Fiorentina, ci sarà anche il sindaco Dario Nardella (ieri ha volato con la squadra viola), che prima della partita sarà ospite del suo collega di Edimburgo Franck Ross, una delle città gemellate con Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

