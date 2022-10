Cecchi: “Jovic non è un 9 tipico ma è una punta con tanto calcio, se detona la Fiorentina può esplodere”

L’altra faccia della gara con la Lazio: gli Hearts sbattono sul palo alla prima occasione, i viola non sbagliano con Jovic e da lì non c’è stata più partita. E’ vero, gli scozzesi non sono sembrati un’invincibile armada, anzi. Lo stesso, la Fiorentina nel primo tempo ha sbranato la gara mettendo in mostra l’immagine dei giorni migliori: due esterni che hanno messo in crisi gli avversari, due mezzali pronte a colpire e un centravanti che timbra il cartellino. Già, Jovic. Probabilmente non è un un 9 tipico da 4-3-3, ma, come dimostrano alcune giocate, è punta con tanto calcio dentro. E se questo detona, la Fiorentina può esplodere. Lo scrive Cecchi in La Nazione.

