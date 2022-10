Pasquale Bruno: “Cessione Vlahovic? L’affare l’ha fatto la Fiorentina, è sopravvalutato, non un campione”

Intermediario di mercato da tanti anni, di casa non solo allo United, Pasquale Bruno trascorre più tempo Oltremanica che da noi. «L’importante è che non parliamo di tattica come tanti ex calciatori leccaculo che lo fanno in tv». «Mi davano del pazzo, un anno fa: oggi un po’ di meno? Continuo a dire che, a quelle cifre, il vero affare l’ha fatto la Fiorentina. Vlahovic è un buon giocatore ma tanto sopravvalutato, non un campione. E non vale l’ingaggio mostruoso che ha. E la spesa che la Juve ha dovuto sostenere. Come per Locatelli e altri. Ma sono problemi della Juve, questi. Non miei». Lo scrive Tuttosport.

