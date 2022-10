Sconfitta di cinque gol? Non importa, i tifosi dell’Hearts cantano e bevono in allegria sotto il Duomo

La loro squadra ha perso per cinque a uno ma i tifosi dell’Hearts, arrivati dalla Scozia a Firenze per la gara contro la Fiorentina, non hanno perso la gioia e l’entusiasmo della trasferta europea in terra fiorentina. Dopo la gara infatti i tifosi scozzesi sono tornati nel pieno centro di Firenze, qui siamo in Piazza del Duomo, per godersi le ore successive al match cantando e bevendo in serenità e in allegria. E poco importa se è arrivata la sconfitta. Ecco foto e video

