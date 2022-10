Italiano: “Arriverà il momento di Cabral, oggi dobbiamo dare continuità a Jovic. Vittoria per il morale”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria della Fiorentina contro l’Hearts

“Serviva per il morale che non era dei migliori che non era dei migliori, abbiamo approcciato nel migliore dei modi con una concretezza che fa vincere le partite, era troppo importante per noi vincere le partite.

Cabral? Siamo in tanti, si premia chi in questo momento pensiamo possa dare qualcosa in termini di gol, non è abbandonato nessuno, sono solo dei momenti, non vogliamo lasciare nessuno, nel percorso ci sarà bisogno di ogni giocatore

Oggi abbiamo concesso tre tiri, un palo, un gol e un quasi gol dall’avversario, se avessimo la concretezza degli avversari avremmo molti più punti. Ora dobbiamo essere costanti e concreti, dobbiamo prepararla per bene la gara contro il Lecce perchè siamo in ritardo in campionato, dobbiamo iniziare a correre.

Togliete 4/5 giocatori importanti a tutte le squadre ed è impossibile non andare in difficoltà, oggi Nico ha fatto gol, il rigorista è lui, viene da 4 gol consecutivi ed è giusto continuare cosi, abbiamo una gerarchia e questi sono errori da non commettere, Nico è freddo ed è giusto che vada lui sul dischetto

Terzic da adattato si è comportato bene, Milenkovic deve tornare in condizione, ha fatto bene, deve spingere per trovare la condizione, Jovic ha fatto gol e siamo tutti contenti”

