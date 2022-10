Nazione, Quarta in dubbio, ha una frattura al naso: Gonzalez ci sarà. Completano il tridente Kouamé e Cabral

Se sarà un test abbordabile come quello di una settimana fa solo i primi minuti della gara di stasera potranno dirlo. Sta di fatto che Italiano, che vuole chiudere la pratica scozzese per ipotecare il passaggio del turno, non farà calcoli e per tramutare in gol la mole di gioco vista anche con la Lazio ha intenzione di proporre un undici che sia il più possibile competitivo. Le sorprese tuttavia potrebbero non mancare. Perché al di là dell’ennesimo forfait di Sottil (ancora fastidi alla schiena), potrebbe essere assente anche Martinez Quarta, che si è fratturato il naso in uno scontro di gioco nelle gara con la Lazio.

Davanti a Gollini, portiere di coppa, si dovrebbero così rivedere Venuti, Milenkovic e Igor in difesa con Biraghi a completare il reparto, mentre i dubbi più grandi riguardano la mediana: non sembra in discussione l’impiego né di Barak né di Amrabat (out lunedì a Lecce per squalifica) mentre sulla zolla di sinistra è ballottaggio tra Zurkowski (in vantaggio) e Maleh. Chiusura con l’attacco, che dovrebbe vedere il ritorno dal 1’ di Cabral assieme a Kouame e, finalmente, Gonzalez ai lati. Lo scrive La Nazione.

