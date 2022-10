Corriere dello Sport: “Italiano-Kouamé che feeling! Dalle valigie ad un punto fermo della Fiorentina”

Ha messo la firma su un gol alla Juventus, che a Firenze non è mai cosa che vale come le altre, poi ha segnato il gol viola più bello di questo mese e mezzo di stagione giust’appunto giovedì sera a Edimburgo contro gli Hearts, ma soprattutto sta permettendo a Italiano di cambiare il volto della Fiorentina: mica male per chi aveva le valigie pronte e nemmeno ci doveva essere. Christian Kouame, ovviamente, è il portatore e contemporaneamente il destinatario di queste caratteristiche che fanno dell’attaccante ivoriano il vero “centro” del- la Fiorentina. Italiano ha fatto capire di volerci contare, Commisso ha messo l’alt alla cessione e Kouame oggi è il “risolutore”. Con meriti riconosciuti. «Quelli che si impegnano come lui e hanno il suo atteggiamento nei confronti della squadra è giusto che vengano ricompensati», ha detto il tecnico siciliano a suggello della prestazione del numero 99 viola con gol d’autore e assist “generoso” (a Jovic) ugualmente prezioso per il significato che può avere il ritorno tra i marcatori del centravanti serbo.

Si diceva dei meriti: Italiano ne ha nel rilancio e la corsa di quaranta metri dell’ex Genoa per andare a “scuotere” il proprio allenatore con un sorriso da orecchio a orecchio dopo aver segnato il 2-0 con una bellissima semirovesciata, dimostra il feeling che si è venuto a creare tra i due. Lo scrive il Corriere dello Sport.

