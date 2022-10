Hearts, Comincia male il tour de force degli scozzesi: i Rangers calano il poker e giovedì arriva la Fiorentina

Si avvicina l’appuntamento di Conference League dove la Fiorentina se la vedrà con gli scozzesi dell’Heart of Midlothian in una partita cruciale per le sorti del cammino europeo dei Viola. Uno sguardo, quindi, ai prossimi avversari dei gigliati.

Nella giornata di sabato gli Hearts sono scesi in campo nel corso del consueto turno di campionato: gli avversari erano i Rangers, squadra finalista della scorsa edizione di Europa League e attualmente ai gironi della Champions League. La squadra di Glasgow si è imposta fin da subito al Tynecastle Park di Edimburgo ed ha concluso la prestazione con un sonoro 0-4. La settimana non inizia al meglio per gli Hearts che dovranno metabolizzare la dura sconfitta e pensare subito all’impegno europeo: nella serata di giovedì affronteranno, infatti, gli uomini di mister Italiano, un’altra formazione che sulla carta appare superiore nei vari reparti.

Un vero tour de force per gli scozzesi, iniziato con un passo falso.

L’ANALISI DEL GOL SUBITO