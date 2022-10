Hearts, sentite Neilson: “Avremo 20 mila tifosi che ci spingeranno alla vittoria. I Viola sono forti”

Giornata di vigilia per la partita di Conference League tra Heart of Midlothian e Fiorentina. Ha parlato nella consueta conferenza stampa l’allenatore degli Hearts Robbie Neilson presentando la gara di domani, queste le sue parole:

LA PARTITA “Speriamo che non giochino al loro massimo e speriamo allo stesso tempo che noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Sarà una partita difficile, abbiamo però tre punti di vantaggio e vogliamo mantenerlo giocando una buona gara.”

SULL’ATMOSFERA “L’energia arriva da noi ma anche dai tifosi. Domani sera sarà un grande spettacolo. Ci saranno anche tanti italiani allo stadio e sarà una grande serata per tutti. Abbiamo il vantaggio che giochiamo in casa domani e dobbiamo sfruttare questo vantaggio anche in vista del ritorno. Rispetto la Fiorentina ma avremo 20 mila tifosi a sostenerci e dobbiamo provare a vincere ad ogni costo.”

FIORENTINA “Non mi aspettavo questa classifica perché sono forti. Però è presto per valutare tutto e dobbiamo ancora giocare.”

ITALIANO “Seguo il calcio italiano e conosco il mister. Il suo calcio è molto divertente.”

GIOCATORI VIOLA PERICOLOSI? “Kouame e Cabral mi preoccupano. Li abbiamo studiati e sappiamo come affrontarli.”

NOI FAVORITI? “La Fiorentina non ha iniziato bene, ma anche noi non abbiamo avuto un grande avvio. Vogliamo dimostrare di poter essere migliori di loro.”

RANGERS “Siamo delusi per la sconfitta e dobbiamo riscattarci per mostrare il nostro valore.”

