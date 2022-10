Moviola CorSport: “Kiomourtzoglou calcia il pallone addosso a Venuti a gioco fermo, era da rosso”

Ecco la moviola di Fiorentina-Hearts oggi sul Corriere dello Sport: “Partita di una semplicità disarmante, netto il divario fra i due club, ma il croato Bebek, 45 anni nato a Fiume, qualcosa per strada l’ha lasciata. L’economista, internazionale dal 2003, era all’esordio in Conference, avendo diretto solo i preliminari in questa categoria (ha 12 gare nella fase a gruppi della Champions e 40 dell’Europa League).

Kiomourtzoglou calcia il pallone addosso a Venuti a gioco fermo, intenzione chiara: Bebek ammonisce Venuti (per la reazione), ma non punisce il tedesco: era da rosso”.

