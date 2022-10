Corriere dello Sport: “Italiano si affida a Jovic, fin qui un gol ogni 572’, troppo poco”

Fiducia, dunque, ma non ossessiva pressione. Anche perché, come altri compagni, l’ex Real non può essere soddisfatto del rendimento fin qui accumulato (un gol in 572’): «Luka sa che il suo score non rispecchia le aspettative che aveva quando è arrivato. Per questo mi auguro che possa ritrovare la giusta scintilla». Ma oltre ai numeri legati al serbo, ce ne sono altri che la Fiorentina spera di migliorare da stasera: su tutti quelli relativi alla vittoria in trasferta (che manca da quasi sei mesi) e all’unico gol segnato lontano dal Franchi in stagione. Battere gli Hearts significherebbe superare in classifica proprio la formazione di Neilson («Dobbiamo sfruttare il fattore campo: mi preoccupa Kouame ma sappiamo come limitarlo» ha raccontato) e mettere la freccia per il passaggio del turno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GOLLINI VITTIMA DI PIO E AMEDEO. CONTO DI 7 MILA EURO, E SCHERZI NOTTURNI IN CASA ANCHE A KULUSEVSKI