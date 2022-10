Previsti 4000 tifosi degli Hearts per la sfida di domani, non saranno molti meno di quelli della Fiorentina

La Nazione in edicola oggi racconta che Firenze sarà presa d’assalto dai tifosi scozzesi. Al Franchi sono attesi circa 10mila tifosi viola e dalla Scozia è assicurata una presenza massiccia di supporters, che hanno unito la possibilità di vedere la propria squadra all’opportunità di visitare Firenze. Sono oltre 4mila le presenze previste, che non potranno essere contenute all’interno del settore ospiti dello stadio Franchi. I tifosi ospiti paradossalmente non saranno molti meno rispetto a quelli viola

