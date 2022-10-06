Bucchioni avverte: "Se la Fiorentina non dovesse vincere entrerebbe in crisi mentalmente. Stasera tante novità"

Bonaventura all'Atalanta giocava sull'esterno e in questa situazione di emergenza potrebbe essere una soluzione

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare della partita di stasera tra Fiorentina ed Hearts, ecco le sue dichiarazioni:

"Cosa mi aspetto? Intensità ed una squadra concreta. Loro inizieranno a testa bassa e la possibilità di arretrare troppo può complicare il tutto.

Venuti out stasera? Terzic adattato sta bene fisicamente, ha gamba, ma perde tempi di gioco per spostarsi il pallone sul piede preferito. Quarta in quel ruolo è una suggestione. Venuti ha senza dubbio bisogno di recuperare e mi aspetto stasera delle novità su quella fascia.

Jovic? Mi è piaciuto contro l'Atalanta e vorrei rivederlo insieme con Cabral come negli ultimi minuti di domenica scorsa.

Hearts? Penso che loro possano lasciare degli spazi. Se italiano non volesse schierare la coppia Jovic Cabral una soluzione potrebbe essere quella del serbo affiancato a Kouame che ha grande velocità."

L'importanza della partita? La Fiorentina deve sapere che se non dovesse fare risultato stasera entrerebbe in crisi mentalmente dopo le grandi aspettative di questa estate. Lunedì, inoltre, arriva una squadra forte come la Lazio quindi stasera serve una vittoria per ripartire in tutti i sensi."

TANTI DUBBI IN ATTACCO

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