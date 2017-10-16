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Ex viola: doppio incarico per Prandelli? Ora lo vuole anche la nazionale scozzese...

Cesare Prandelli, ex allenatore di Fiorentina e della Nazionale italiana - secondo quanto riporta  Daily Record - potrebbe entro stretto giro di posta essere nominato nuovo commissario tecnico della S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 15:30
Ex viola: doppio incarico per Prandelli? Ora lo vuole anche la nazionale scozzese... -
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Cesare Prandelli, ex allenatore di Fiorentina e della Nazionale italiana - secondo quanto riporta  Daily Record - potrebbe entro stretto giro di posta essere nominato nuovo commissario tecnico della Scozia. L'allenatore, già impegnato con l'Al Nasr, dovrebbe ricevere a breve un'offerta dalla federazione scozzese, estremamente scottata dalla mancata qualificazione ai mondiali.

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