Ex viola: doppio incarico per Prandelli? Ora lo vuole anche la nazionale scozzese...
Cesare Prandelli, ex allenatore di Fiorentina e della Nazionale italiana - secondo quanto riporta Daily Record - potrebbe entro stretto giro di posta essere nominato nuovo commissario tecnico della S...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 15:30
Cesare Prandelli, ex allenatore di Fiorentina e della Nazionale italiana - secondo quanto riporta Daily Record - potrebbe entro stretto giro di posta essere nominato nuovo commissario tecnico della Scozia. L'allenatore, già impegnato con l'Al Nasr, dovrebbe ricevere a breve un'offerta dalla federazione scozzese, estremamente scottata dalla mancata qualificazione ai mondiali.