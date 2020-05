La Scottish Professional Football League ha dichiarato finito il campionato scozzese , a causa dell’emergenza Coronavirus , con il Celtic che si è dunque laureato campione per la 51ª volta, vincendo il titolo nazionale per la nona stagione consecutiva.

In un comunicato, la lega calcio scozzese ha annunciato che i club hanno votato all’unanimità che non vi è alcuna prospettiva di completare la stagione. L’SPFL ha aggiunto di aver accettato la loro decisione e stanzierà 8,5 milioni “per aiutare i club a rimanere a galla”.

La Premiership scozzese è stata sospesa lo scorso 13 marzo a causa della pandemia. I piazzamenti della stagione finale sono stati determinati dalla media punti per partita disputate fino a quel momento. Il Celtic ha chiuso con 80 punti in 30 partite, quindi una media di 2,66 punti. I Rangers sono arrivati secondi con 2,31 punti per partita. Gli Hearts sono invece retrocessi in seconda divisione.

