Labaro Viola

Notizie Calcio Coronavirus Fiorentina

L'esperto: "Se si riprende, tutte le partite saranno in notturna, impossibile giocare con 40 gradi"

19 maggio 2020 14:31

La Scozia si arrende al Coronavirus: campionato finIto e Celtic campione

18 maggio 2020 15:49

Tommasi: "Non vogliamo favoritismi, torneremo in campo quando i tamponi ci saranno per tutti"

23 aprile 2020 10:49

Gravina: "Non abbiamo una scadenza per finire i campionati. Ecco il nostro piano"

13 aprile 2020 15:03

Coronavirus, l'UEFA minaccia: "O finite i campionati o vi escludiamo dalle competizioni europee"

04 aprile 2020 19:23

Burioni: "Aspettiamo ancora due settimane, poi potremo pensare a ripartire e al calcio"

04 aprile 2020 14:29

Archivio

Esplora l'archivio di Calcio Coronavirus

Sett. 21 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14