Notizie Calcio Coronavirus Fiorentina

L'esperto: "Se si riprende, tutte le partite saranno in notturna, impossibile giocare con 40 gradi"
19 maggio 2020 14:31
La Scozia si arrende al Coronavirus: campionato finIto e Celtic campione
18 maggio 2020 15:49
Tommasi: "Non vogliamo favoritismi, torneremo in campo quando i tamponi ci saranno per tutti"
23 aprile 2020 10:49
Gravina: "Non abbiamo una scadenza per finire i campionati. Ecco il nostro piano"
13 aprile 2020 15:03
Coronavirus, l'UEFA minaccia: "O finite i campionati o vi escludiamo dalle competizioni europee"
04 aprile 2020 19:23
Archivio