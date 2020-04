“Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati” spiega Gabriele Gravina, presidente della Figc, ospita a Sky Calcio Club. “Non abbiamo una scadenza, ci affideremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico” aggiunge il numero uno del calcio italiano nell’analizzare il momento del calcio in pieno Coronavirus. La Figc ha stilato una procedura che prevede a inizio maggio dei controlli per garantire la negatività, poi il via agli allenamenti. Non ci sono scadenze per completare i campionati e giocare in estate è una possibilità “Il non completamente o l’annullamento delle competizioni porterebbe a conseguenze negative per il mondo del calcio e non solo”, ha spiegato Gravina.

Fonte: Corrieredellumbria.com