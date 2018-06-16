Dalla Scozia: la Fiorentina ha offerto 2,3 milioni di euro per Henderson

Che Liam Henderson, ex centrocampista del Celtic attualmente in forza al Bari, sia dichiaratamente un obiettivo di mercato della Fiorentina è ormai cosa nota da tempo. Adesso, a rafforzare le voci che...

Che Liam Henderson, ex centrocampista del Celtic attualmente in forza al Bari, sia dichiaratamente un obiettivo di mercato della Fiorentina è ormai cosa nota da tempo. Adesso, a rafforzare le voci che lo vorrebbero in viola già nella prossima stagione, ci sono anche le indiscrezioni provenienti direttamente dalla Scozia... È infatti il Daily Record, noto portale scozzese, a parlare esplicitamente di un’offerta da 2,3 milioni di euro per il giocatore seguito con attenzione anche da Bologna e Parma.