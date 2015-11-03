Notizie Henderson Fiorentina

Casa Mercato viola, occasione Henderson. Quali sono i ritocchi promessi da ADV?
17 luglio 2018 23:50
La Nazione, Henderson e Grassi trattative alla stretta finale. Viola pronti a chiudere
19 giugno 2018 11:21
La Fiorentina vuole Henderson del Bari, su di lui anche Parma e Bologna. L'offerta viola..
18 giugno 2018 10:18
Dalla Scozia: la Fiorentina ha offerto 2,3 milioni di euro per Henderson
16 giugno 2018 16:51
Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B
14 giugno 2018 23:40
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