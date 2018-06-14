Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B

La notizia principale di giornata non ha certamente fatto felici i tifosi viola a caccia di notizie di mercato sulla propria squadra del cuore. Come ripetutamente detto nel corso degli ultimi giorni M...

La notizia principale di giornata non ha certamente fatto felici i tifosi viola a caccia di notizie di mercato sulla propria squadra del cuore. Come ripetutamente detto nel corso degli ultimi giorni Meret ha accettato con gioia di trasferirsi a Firenze. Il problema è l'Udinese che già stava facendo muro per il giocatore, ed adesso con l'arrivo di Pradè non ha intenzione di cedere il portiere ai viola. Che la trattativa si sblocchi in estate non è da escludere totalmente, tuttavia la pista si è molto raffreddata. Si rischia anche un inserimento da parte della Roma, come riporta Sky Sport.

La notizia di giornata in entrata porta in Belgio. E' forte l'interesse dei viola per Edmilson Junior esterno che gioca in Julipper League ed ha realizzato ben 10 reti in stagione e diversi assist. Il giocatore potrebbe arrivare a prescindere dal discorso Pjaca. L'esterno proveniente dal campionato belga infatti non sarebbe un potenziale titolare ma un'alternativa di lusso.

Dopo la smentita del presidente dello Slavia Praga si complica anche la pista che porta a Soucek. Il club ceco è restio a cedere il suo talento e vorrebbe una cifra di incasso superiore. Se l'operazione non andasse in porto Corvino sposterà i suoi radar sulla Serie B. In particolare si sta studiando la situazione del giovane Henderson, baby talento del Bari.

Infine è vicina la cessione di Tomovic. Il Chievo lo vorrebbe a titolo definitivo. Si tratta sul prezzo che comunque non sarà particolarmente elevato, infatti si parla di circa 2-3 milioni.

Lorenzo Bigiotti