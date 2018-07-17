Casa Mercato viola, occasione Henderson. Quali sono i ritocchi promessi da ADV?

ADV ha parlato. Ha detto cose abbastanza banali e scontate ma allo stesse tempo ha espresso due concetti molto importanti: si farà il massimo sforzo per mantenere tutti i migliori giocatori presenti i...

ADV ha parlato. Ha detto cose abbastanza banali e scontate ma allo stesse tempo ha espresso due concetti molto importanti: si farà il massimo sforzo per mantenere tutti i migliori giocatori presenti in rosa e ci saranno dei ritocchi.

E allora quali saranno questi ritocchi? La società farà il massimo per regalare alla piazza Marko Pjaca. Il gradimento del giocatore come più volte detto c'è manca l'intesa sulla formula con la Juventus. Un'alternativa in attacco è rappresentata da De Paul che ha ottenuto dall'Udinese di essere inserito nella lista cessioni. Vedremo se la Fiorentina si tufferà prontamente sul giocatore formulando di nuovo un'offerta. Un nome nuovo è anche quello di Oberlin classe 1997 del Basilea, non un'opzione molto calda ma resta comunque da monitorare.

Per il centrocampista invece il buio più totale. La sensazione è che Corvino stia lavorando a un mediano molto forte che ancora non è stato scoperto dalla stampa. Un'occasione almeno per la panchina ma chissà anche per il campo a centrocampo è rappresentata da Henderson, il mediano ex Celtic seguito da Corvino è adesso svincolato a causa del fallimento del Bari, squadra nella quale giocava.

Lorenzo Bigiotti