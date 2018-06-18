La Fiorentina vuole Henderson del Bari, su di lui anche Parma e Bologna. L'offerta viola..

La Fiorentina resta molto vigile anche su Liam Henderson, centrocampista classe 1996 in forza al Bari. Sul giocatore scozzese si sono fatte vive anche Parma e Bologna

La Fiorentina resta molto vigile anche su Liam Henderson, centrocampista classe 1996 in forza al Bari. Sul giocatore scozzese si sono fatte vive anche Parma e Bologna e proprio per questo i viola vogliono stringere i tempi delle trattative. A tre milioni si potrebbe chiudere anche se non è escluso che il Bari possa prendere tempo. A scriverlo è il QS