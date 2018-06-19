La Nazione, Henderson e Grassi trattative alla stretta finale. Viola pronti a chiudere
Secondo La Nazione l’interesse della Fiorentina per Liam Henderson, centrocampista scozzese classe ’96 del Bari, è reale, così come sono reali le attenzioni di Bologna e Parma per l’ex Celtic. I viola...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 11:21
Secondo La Nazione l’interesse della Fiorentina per Liam Henderson, centrocampista scozzese classe ’96 del Bari, è reale, così come sono reali le attenzioni di Bologna e Parma per l’ex Celtic. I viola provano a stringere i tempi anche per Alberto Grassi, che vuole continuare a giocare con continuità e che quindi non ha intenzione di tornare al Napoli dopo il prestito alla Spal: la Fiorentina non ha mai mollato la presa.