La Nazione, Henderson e Grassi trattative alla stretta finale. Viola pronti a chiudere

Secondo La Nazione l’interesse della Fiorentina per Liam Henderson, centrocampista scozzese classe ’96 del Bari, è reale, così come sono reali le attenzioni di Bologna e Parma per l’ex Celtic. I viola...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2018 11:21

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