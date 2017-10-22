Venuti: "Oggi partita diversa dalle altre per me, il periodo è negativo ma dobbiamo dare tutto come sempre"
Lorenzo Venuti, terzino del Benevento di proprietà della Fiorentina, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Premium Sport. Ecco le dichiarazioni del classe '95 a proposito di questa speciale sfida:...
Lorenzo Venuti, terzino del Benevento di proprietà della Fiorentina, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Premium Sport. Ecco le dichiarazioni del classe '95 a proposito di questa speciale sfida: "Il periodo è negativo: questo è sotto gli occhi di tutti ma dire qual è la soluzione è difficile. Mettiamo tutti noi stessi in campo per interrompere questo trend negativo. Per me è una partita diversa, però quando l'arbitro fischia diventa come tutte le altre: metterò l'anima come ho sempre fatto e come dobbiamo fare tutti".